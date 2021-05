Grey’s Anatomy: Giacomo Gianniotti faz tatuagem em despedida emocionante de seu personagem; confira

Atenção: Antes de compartilharmos qualquer informação, queremos alertar que este texto pode conter spoilers de exibições de Grey’s Anatomy que não foram transmitidas no Brasil. Assim sendo, só siga com a leitura se quiser ficar por dentro dos detalhes de maneira antecipada, ok?

Embora as transmissões da 17ª temporada não sigam o mesmo cronograma nos EUA e BR, o tema principal que discutiremos adiante já foi exibido em território nacional. Para quem está curioso, estamos falando da morte de Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti).

Se você ainda não sabia desta informação, sim, o médico deu adeus ao show da ABC no episódio 17×07 em uma trama emocionante.

Vamos relembrar?

No fim da exibição 17×06, DeLuca reencontrou a mulher responsável pelos crimes de tráfico humano e com a ajuda da irmã, resolveu segui-la. A grande tragédia acontece já no episódio seguinte, em que durante a perseguição, o médico leva um golpe de faca e é hospitalizado.

ALERTA DE GRANDE SPOILER PARA QUEM AINDA NÃO ASSISTIU!

Lembra da história de Mark Sloan (Eric Dane)? É isso aí! Todos acreditavam que ela estaria melhor, até que… Sim, embora não tenha ocorrido na mesma proporção e nível de evolução, DeLuca chegou a apresentar uma melhora em seu quadro de saúde, porém em seguida piorou e acabou morrendo em uma cirurgia feita por Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver).

Mas nem tudo foi sofrimento! Encontrando Meredith (Ellen Pompeo) na praia, o doutor protagonizou uma linda despedida e também se reencontrou com a mãe. Não viu ou quer lembrar como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Importante: Não esqueça de ativar as legendas com opção de tradução para o português.

Despedida emocionante no episódio 17×08

Embora o episódio 17×07 tenha marcado os fãs, o 17×08 foi ainda mais intenso, com um vídeo que DeLuca teria gravado em vida e que foi reproduzido no estacionamento do hospital para todos os funcionários em um memorial. Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

DeLuca para sempre!

Mesmo o ciclo de Giacomo em Grey’s Anatomy tendo se encerrado após o ator conduzir o episódio 17×11, ontem (12) Gianniotti fez uma publicação em sua conta do Instagram, mostrando sua nova tatuagem que tem a data “22.05”.

Para quem tem dúvidas sobre o que isso significa, 22-05-2021 é a data que foi transmitida a exibição 17×07, com a morte de DeLuca.

Junto com a foto, o ator escreveu: “A época que marcou o fim de um dos capítulos mais bonitos da minha vida. Um símbolo de que todas as coisas bonitas devem acabar. Mas também um lembrete de que sempre há quilômetros de beleza ao virar a esquina”.

E então, curioso para ver o resultado da tatuagem feita pelo eterno doutor DeLuca? Confira a seguir o post feito pelo ator. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

