A 17ª temporada de Grey’s Anatomy e sua protagonista Ellen Pompeo (Meredith Grey) conseguiram se tornar verdadeiras incógnitas ao longo dos episódios que já foram transmitidos e hoje, queremos te convidar a conhecer o motivo.

Importante! Este pode conter detalhes de exibições que só foram transmitidas nos Estados Unidos. Assim sendo, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Para quem acompanhou a trama médica desde o início, sabe que foram poucos os episódios nos quais Meredith esteve acordada, isso pelo menos no “mundo dos vivos”, certo? E diante desta situação, alguns fanáticos estão em dúvida sobre o que de fato pode acontecer com a personagem e se ela sobreviverá até o fim da temporada.

Vamos lembrar o que aconteceu até agora?

A season 17 de Grey’s Anatomy tem se debruçado em discutir sobre a atual pandemia mundial de coronavírus e junto com as mais variadas aberturas, a produção da ABC trouxe um debate sobre como o vírus impacta a vida de profissionais da saúde. E para mostrar como isso ocorre, a série tem utilizado sua protagonista que tem passado por uma fase bastante intensa e difícil.

O que deixou diversos dos fanáticos apreensivos, foi principalmente o fato de que a médica já teve duas aparentes melhoras, porém sofreu complicações, o que resultou em recaídas no seu quadro de saúde. Caso ainda não tenha visto, em uma das exibições mais recentes, Grey despertou, porém não conseguiu se manter acordada.

Meredith pode mesmo morrer?

Este é um questionamento que já foi levantado em outras oportunidades, porém ainda segue em aberto. Se você está por fora do que tem acontecido nos bastidores da série, a sobrevivência de Meredith vai muito além de um contexto de narrativas que podem ser desenhadas para a personagem. Em linhas gerais, a trama depende neste momento de questões burocráticas.

O que é que tem acontecido por ‘detrás das cortinas’?

A 17ª temporada da série vive um cenário bastante incerto, isso porque para quem ainda não sabe, a trama médica não foi renovada, pois Ellen Pompeo não conseguiu chegar a um acordo com a Disney, atual dona da American Broadcasting Company (ABC), sobre a renovação de seu contrato, no que diz respeito ao aumento do valor recebido por suas funções como atriz e produtora.

Em uma entrevista recente, Krista Vernoff, que é produtora de Grey’s Anatomy e Station 19, revelou que as negociações avançaram com sinais positivos, porém sem nenhum acordo fechado ainda. (Última informação que temos até o fechamento desta matéria, em 21-04-2021, às 15h30, horário de Brasília).

Sobre a incerteza em relação às renovações de contratos, a informação foi confirmada também pela atriz Camilla Luddington (Jo Wilson), que disse que é normal ter algum tipo de “suspense”, porém nada semelhante ao que vem acontecendo na season 17.

Enquanto não confirmam a 18ª temporada de Grey’s Anatomy…

Já que não há nenhum detalhe fechado sobre uma possível próxima temporada, os fanáticos podem aproveitar a oportunidade para analisar as novas exibições e ver o que de fato acontecerá com a personagem da doutora Grey e se as incógnitas serão solucionadas na atual season.

Cabe ressaltar que no Brasil, a Sony, que é responsável pelas transmissões de Grey’s Anatomy, passa atualmente por um hiato e tem retorno confirmado somente em 4 de maio de 2021.**

O drama tem sido real na 17ª temporada, né? Vamos dar uma pequena pausa pra poupar o sofrimento. 😅 Mas fiquem tranquilos, dia 4/05 voltamos com os novos episódios! 🙌🏼#GreysNoSony | O Mundo Segundo Meredith | Terças, 21h pic.twitter.com/ABt42SozfT — Sony Channel Brasil (@SonyChannelBR) March 26, 2021

** Lembre-se que para conferir as exibições na Sony, é necessário ter acesso a um plano de TV por assinatura e que conte com esta grade de programação. E importante: no dia 4 de maio, o canal televisivo retornará com o 7º episódio.

Atenção! Acompanhe nossa página, pois traremos atualizações diárias sobre a série.

