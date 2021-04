A 17ª temporada de Grey’s Anatomy tem sido um verdadeiro espaço de surpresas e reviravoltas, principalmente quando o tema são personagens antigos. Se você ainda não conferiu nenhum detalhe da nova season da produção da ABC, é importante que saiba que sim, algumas figuras relevantes já retornaram e outras estão a caminho.

Quais personagens já retornaram?

Todos no ambiente da “praia”, local onde Meredith (Ellen Pompeo) vem tendo suas experiências de quase-morte, a médica bateu um papo com personagens importantes como:

Derek Shepherd (Patrick Dempsey);

George O’Malley (T.R. Knight);

Lexie Grey (Chyler Leigh);

Mark Sloan (Eric Dane).

Caso esteja por fora do que tem acontecido na nova narrativa de Grey’s Anatomy, é válido que saiba que sim, os atores retornaram à produção para fazer as aparições, ou seja, não foram utilizados dublês.

Personagem retornará no ‘mundo dos vivos’ [CONFIRMADA]

Embora os nomes anteriores tenham relevância e feito os fãs chorarem, a ABC anunciou no dia seguinte ao episódio 17×07 — que marca a morte de DeLuca (Giacomo Gianniotti) — que April Kepner (Sarah Drew) também faria uma participação na 17ª temporada, porém no “mundo dos vivos”.

Recentemente, Sarah fez uma publicação em sua conta do Instagram, na qual revela quando de fato aparecerá nas telinhas do canal americano. “Temos um encontro! Estou voltando para @GreysABC, quinta-feira, 6 de maio”. [Continua depois da publicação].

Quais personagens também são fortes candidatos a retornarem?

Embora não haja nenhum indício de que isso de fato possa acontecer, principalmente porque agora a série já está se aproximando do fim de sua temporada, alguns dos fanáticos acreditam ou têm o desejo de que personagens específicos voltem ao show médico. Pensando nisso, separamos abaixo nomes que deixariam diversos fãs felizes, caso retornassem, confira:

Cristina Yang (Sandra Oh);

Arizona Robbins (Jessica Capshaw);

Addison Montgomery (Kate Walsh);

Alex Karev (Justin Chambers);

Izzie Stevens (Katherine Heigl);

Callie Torres (Sara Ramirez).

Eles podem mesmo voltar?

Sobre esta pergunta, seria necessário avaliar caso a caso e tentar um possível acordo entre os atores e a ABC. Isso acontece porque há alguns artistas que já afirmaram reiteradamente que não retornariam para Grey’s Anatomy, como é o caso de Sandra Oh, que inclusive já revelou em entrevista que precisou de aproximadamente dois anos para se despedir de sua personagem.

Vai rolar a 18ª temporada de Grey’s Anatomy?

Não se sabe, pelo menos é informação que temos até o fechamento desta matéria (20-04-2021, às 15:00).

Para quem está por fora do que tem rolado nos bastidores, o grande impasse está na renovação do contrato de Ellen Pompeo com a ABC. Krista Vernoff, que é showrunner da produção, revelou que as negociações avançaram, porém sem nada fechado até o momento.

Como faço para assistir a 17ª temporada?

Para conferir a nova season, é necessário aguardar o retorno das transmissões na Sony, algo que acontecerá em 4 de maio de 2021.

Vale lembrar que as exibições já começaram no Brasil, ou seja, quando a Sony as retomar, a trama continuará a partir do 7º episódio. Para acompanhar desde o primeiro, será necessário aguardar o lançamento em plataformas de streaming, ainda sem previsão.

Mas fique tranquilo, fique ligado em nossa página pois traremos atualizações diárias sobre a série.

