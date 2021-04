A ABC divulgou recentemente uma importante novidade no perfil de Grey’s Anatomy no Twitter. Para quem está curioso, junto com uma matéria divulgada pela Variety, o canal americano comunicou que um novo ator acaba de entrar para o elenco fixo da série.

Atenção, este texto pode conter spoilers de algumas das exibições, por isso, só siga a leitura se quiser ficar por dentro das novidades de maneira antecipada, ok?

Se você está curioso para saber de quem se trata, a figura anunciada pela ABC é o ator Robert I. Mesa, que interpreta o médico estagiário James Chee.

Caso não se recorde, Robert fez sua primeira aparição no episódio 17×03 e agora, ao que se sabe, terá participação fixa a partir da exibição 17×12 que vai ao ar na próxima semana, no dia 15 de abril de 2021.

O ponto que chama a atenção principalmente na participação do artista na série, é que o personagem será o primeiro médico indígena de Grey’s Anatomy em todas as suas temporadas.

Não foram revelados detalhes sobre qual contexto o médico será inserido, mas acredita-se que possa ser ampliado o contato que teve com Tom Koracick (Greg Germann) no 3º episódio.

Grey’s Anatomy vai continuar?

Recentemente, a showrunner da produção da produção ABC, Krista Vernoff, concedeu uma entrevista dizendo que as negociações com a protagonista Ellen Pompeo (Meredith Grey) têm avançado e com sinais positivos, possivelmente chegando a um acordo sobre o valor do contrato da atriz.

Junto com o ponto citado anteriormente, a notícia de que um ator entra agora para o elenco fixo pode simbolizar ainda mais que a série ganhará continuação em uma 18ª temporada.

Embora Krista tenha sinalizado anteriormente que desenhava um fim que poderia ser da temporada ou da série, ao que tudo indica, os fãs poderão acompanhar a trama por um período mais longo.

Personagem antigo está de volta

Enquanto um personagem novo entra para o elenco fixo, outra importante figura que deixou a trama há algumas temporadas fará uma participação na 17ª temporada de Grey’s Anatomy. Você imagina quem?

Se você está por fora, também anunciado no Twitter da série, a nova season que está em andamento nos Estados Unidos contará com a participação de April Kepner (Sarah Drew).

Não se sabe por quanto tempo durará a participação da atriz, mas este é um dos eventos mais aguardados pelos fãs da série médica.

Lembre-se do hiato da série no Brasil

É isso mesmo! Conforme já anunciado pela Sony, a trama médica que parou em sua 6ª exibição no Brasil, está atualmente em hiato. Mas não se preocupe, pois tem retorno confirmado no dia 4 de maio de 2021.

Vale lembrar que para assistir aos episódios é preciso ter acesso a um plano de TV por assinatura e que contemple esta grade de programação.

Sobre o lançamento da season 17 nos streamings como Amazon Prime Video e Netflix, ainda não há nenhuma manifestação por parte das plataformas.

