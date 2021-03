Os fãs de Grey’s Anatomy só sabem dizer uma coisa após o episódio 17×09 que foi ao ar nos Estados Unidos na última quinta-feira (26): que confusão os takes compartilhados sobre Teddy (Kim Raver). Mas calma, vamos discutir mais em relação a estas informações até o final deste texto, combinado?

Importante! Este conteúdo conterá spoilers da exibição que foi transmitida somente nos EUA, por isso só siga a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, ok?

Afinal de contas, o que aconteceu com Teddy?

Bom, aparentemente, como se pode ver, Altman passou a exibição 17×09 mergulhada em um transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e isso fez com que a médica estivesse envolvida em uma mistura de realidade (atual) e traumas vividos ao longo de sua vida.

Durante o episódio transmitido, Teddy acabou visitando estas situações e tentou trazer uma nova alternativa para cada uma delas, diferente do que de fato aconteceu.

Completamente envolvida em seus traumas, a médica por sorte, aparentemente consegue escapar ao final e apresentar alguma melhora. Inclusive, no final do episódio a médica aparece segurando seu bebê, enquanto é observada por Owen (Kevin McKidd).

E não podemos deixar de falar de Owen, não é mesmo?

Ao longo de sua trajetória em Grey’s Anatomy Hunt já passou por diversas situações, inclusive a mesma em que Teddy está passando de TEPT, afinal de contas, quem não lembra de uma exibição em que ele enforca Cristina Yang (Sandra Oh)? Assista abaixo.

Mas o ponto-chave não é necessariamente este. A discussão na verdade que o médico teve inclusive com Amelia (Caterina Scorsone) foi sobre a dificuldade em perdoar Altman e as críticas sobre a atual situação de saúde da cardiologista. Veja a seguir alguns prints deste momento compartilhados por um perfil de fãs da série no Facebook.

Nem tudo está perdido e Altman deve melhorar

Após todo o sofrimento que passou no episódio 17×09, ao que tudo indica, na nova exibição 17×10, Altman deverá estar melhor e tentar seguir a sua vida.

Fica o alerta para ver se ela terá alguma recaída ou buscará auxílio para enfrentar toda esta situação.

Episódio 17×10 sem previsão de lançamento no Brasil

Não só este, mas todos os episódios a partir do 7º estão suspensos no Brasil, isso porque a Sony, que é responsável pelas transmissões, decidiu por fazer o mesmo hiato que aconteceu nos EUA, porém não compartilhou uma data para que as exibições sejam retomadas em território nacional.

No entanto, a Sony revelou que enquanto as exibições não são retomadas, serão transmitidos episódios de outras temporadas, que tenham a personagem de Meredith como discussão principal. E lembre-se, sempre às terças-feiras, às 21h.

Assim sendo, o que resta para os fãs brasileiros de Grey’s Anatomy é aguardar e ver quando ocorrerá a continuação da trama médica.

