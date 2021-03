Grey’s Anatomy: Fãs acreditam que [SPOILER] também pode estar com os dias contados; saiba quem

Antes de você começar a leitura, é importante reforçar que o texto conterá spoilers dos episódios já exibidos nos Estados Unidos. Por isso, só siga caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada, combinado?

ENTÃO VAMOS LÁ!

Depois do episódio 17×7 que marcou o retorno da nova season de Grey’s Anatomy e a perda de Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti), alguns fanáticos começaram a se perguntar: pode algum outro personagem deixar a trama médica?

Sobre o questionamento feito anteriormente, aparentemente a resposta seria não, mas uma nova decisão da ABC pode dizer o contrário.

O que Grey’s Anatomy tem programado para os próximos episódios?

Para quem está por fora, pouco tempo após o desfecho da exibição 17×7, a ABC divulgou no perfil oficial da série no Twitter uma matéria do portal Deadline, confirmando o retorno de Sarah Drew (April Kepner) na continuação da série.

A volta da atriz que deixou a produção no final de sua 14ª temporada é ainda um mistério e deixa na verdade diversas incógnitas.

Mas afinal, qual a relação desta decisão com outro personagem?

Se você ligou os pontos, possivelmente deve saber que estamos falando de Jackson Avery (Jesse Williams), não é mesmo?

Embora a produção de Grey’s Anatomy tenha tentado emplacar algum tipo de contato do médico com a personagem Jo Wilson (Camilla Luddington), a verdade é que a história deixa para diversos dos fanáticos espaços em abertos, muitos apontando que não há nenhum tipo de química entre os dois.

Vale recordar que antes do retorno da 17ª temporada, diversas teorias foram levantadas sobre a continuação do artista no show americano.

A participação de Jesse Williams no elenco pode estar com os dias contados?

Não há como confirmar esta informação e nem afirmar que talvez também não aconteça. A única coisa que se sabe é que em Grey’s Anatomy o improvável é sempre o mais provável de acontecer.

Cabe ressaltar que April deixou a série casada, mas diversos fanáticos levantaram também a hipótese de que o ex-casal talvez possa reatar. E para saber se isso pode de fato ou não ocorrer, somente aguardando as próximas exibições.

Como assistir a 17ª temporada de Grey’s Anatomy?

Para quem quer saber como assistir a 17ª temporada no Brasil, poderá acompanhá-la através do canal Sony, sempre às terças-feiras, a partir das 21h, todos os que têm acesso a um plano de TV por assinatura com esta grade de programação. Hoje (16) a trama ganhará a sua exibição 17×6 que trará grandes mistérios.

Por fim, devido ao hiato da série, as exibições têm 2 episódios de diferença com os lançamentos que acontecem nos Estados Unidos.

É o fim da série?

Muitos fãs de Grey's Anatomy já fizeram esse questionamento e a verdade é que o cenário é ainda incerto. Krista Vernoff, que é a showrunner responsável pela trama há alguns anos, contou que as negociações com a protagonista Ellen Pompeo (Meredith Grey) seguem em aberto, mas reforçou que pediu para os executivos da ABC que recebesse um posicionamento claro e definitivo antes do fim da 17ª temporada, para que assim possa tomar suas decisões sobre o futuro do show.

