Enchente no RS: em cadeira de rodas, idoso disse que pensou que morreria e tentou salvar bandeira do ‘Colorado’

Sobrevivente da feroz enchente que tomou conta da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, o aposentado Solomar Kruger, de 79 anos, está há dez dias em um dos abrigos montados pela Defesa Civil e contou que quando as águas começaram a subir ele achou que ia morrer. “Vou morrer, mas vou pegar a bandeirinha do Colorado [Internacional], pelo menos”, disse, de acordo com entrevista concedida à CBN.

O aposentado, que vive sozinho e precisa de uma cadeira de rodas para se locomover, contou que dormia quando as águas começaram a subir. Ele conseguiu sentar na cadeira de rodas e começou a gritar por socorro, já que a água subiu muito rápido e em poucos minutos já estava na altura de seu pescoço. “Começou a boiar tudo dentro de casa. Parei na porta, agarrado ali, fiquei esperando. Eu senti que ia morrer. Eu já estava com água no pescoço”, afirmou.

Ele foi resgatado por vizinhos que sabiam que ele vivia sozinho e não tinha condições de se locomover.

REENCONTRO COM FAMÍLIA

Solomar foi levado para um dos abrigos montados no campus da Universidade Luterana do Brasil e nesses dez dias acabou fazendo amigos entre os refugiados e por conta de uma entrevista a um repórter do Jornal Zero Hora acabou descobrindo-se um pouco mais da história do paraquedista aposentado. Duas irmãs que ele não via há 43 anos o reconheceram e entraram em contato.

O aposentado contou que deixou a cidade de Pelotas quando o pai morreu e nunca mais voltou à cidade para visitar a família. Apesar de estar feliz em reencontrar as irmãs, Solomar garantiu que pretende ficar no abrigo até as águas baixarem. ”Fiz inúmeros amigos. Não saio daqui”, afirmou.