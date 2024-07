Família passa mal após consumir molho de tomate com bichos

Uma família de São Paulo passou por momentos complicados na última semana depois de ingerir um molho de tomate. Conforme publicado pelo portal Metrópoles, a família de Leonardo Klier encontrou pedaços de bichos dentro de um pacote de molho de tomate da marca Fugini.

ANÚNCIO

Leonardo revelou que sua mãe, Marialva Gonçalves da Cruz, de 62 anos, e seu sobrinho passaram mal devido ao ocorrido e buscaram por atendimento médico em um posto de saúde. Eles foram submetidos a uma série de exames e aguardam os resultados que devem sair dentro de 20 dias.

Segundo relato de Leonardo, os familiares utilizaram parte do molho no domingo, dia 21 de julho, e não imaginaram que o molho fosse a razão de estarem passando mal. No entanto, quando sua mãe decidiu descongelar o restante do produto na quarta-feira, dia 24 de julho, ela foi pega de surpresa por um cheiro forte e pelos bichos. O molho em questão estava dentro da validade.

Não foi o primeiro caso

Conforme a reportagem, este não foi o único caso do tipo envolvendo molhos da marca Fugini. Por meio de seu site, a marca divulgou uma nota ao consumidor sugerindo que este tipo de problema pode ser causado por “práticas logísticas inadequadas no transporte e armazenamento das embalagens por terceiros”.

“O que propicia o contato do produto com micro-organismos que podem gerar o bolor. Esse fato também pode ocorrer em virtude do armazenamento por um período acima do indicado na geladeira, após a abertura do produto”, afirma a empresa.

Por fim, apesar dos casos similares recorrentes, a marca ainda afirmou que ocorrências deste tipo “apresentam um índice extremamente baixo e que isso não significa que o produto tenha um problema de qualidade, mas sim, que ele está seguindo um processo de oxidação ou decomposição natural, assim como pode acontecer com as frutas, os ovos ou os pães”.