Funcionária que apresentou atestado médico e trabalhou em outro emprego no mesmo dia entra na Justiça contra demissão por justa causa

A Justiça do Trabalho de Minas Gerais manteve uma demissão por justa causa de funcionária que apresentou atestado médico por conjuntivite e, no mesmo dia, foi trabalhar para outro empregador.

ANÚNCIO

Para a justiça, a conduta representou quebra de confiança suficiente para justificar a justa causa.

Na ação, a profissional alegou que os motivos para a dispensa foram falsos. Segundo ela, faltou ao serviço no ano passado por estar com conjuntivite e desejar proteger uma colega gestante do contágio.

Como detalhado pelo site Migalhas, por isso, pediu a reversão da justa causa, com o pagamento das verbas rescisórias devidas em casos de dispensa imotivada.

A empresa, por sua vez, sustentou que a conduta da ex-empregada configurou ato de improbidade.

A decisão afirmou: “Poupar de contágio uma colega gestante pode até ser um gesto humanitário, mas a autora, mesmo doente, ou supostamente doente, ainda assim foi trabalhar em outra unidade, o que nos parece contraditório”.

Ainda de acordo com as informações, diante disso, a justiça manteve a validade da justa causa e rejeitou o pedido de reversão da dispensa e o pagamento das verbas típicas de demissão sem justa causa.

Com informações do site Migalhas