Vizinho de quase 80 anos é preso por estupro contra criança de 7 anos

Um homem de 77 anos foi preso por estupro de vulnerável na Estância São Pedro, em São José do Rio Preto, São Paulo.

ANÚNCIO

D acordo com o Gazeta do Interior, na noite deste sábado (5), o idoso foi flagrado por câmeras de segurança passando as mãos nas partes íntimas, beijando uma menina de 7 anos e forçando ela a passar as mãos em seu genital.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher e o suspeito foi preso em flagrante. Ele era vizinho da criança e morava nos fundos da casa dela.

Leia mais;

Homem foge pelado após tentativa de crime sexual; vítima conseguiu escapar

População grava vídeo de homem molestando cachorro em praça

Adolescente de 15 anos foi estuprado e teve vídeo divulgado em redes sociais