Roubo de diamantes de Zico: “Estamos nos recuperando do choque”

O ex-jogador Zico emitiu um comunicado para acalmar seus fãs e disse que apesar ter perdido o equivalente a R$ 3 milhões no roubo de sua mala, que continham diamantes que havia dado de presente a sua esposa, passaporte, cartão de crédito e dinheiro em espécie, ele e Sandra (sua esposa) estão bem.

“Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais. Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada”, disse o ex-craque do Flamengo e da Seleção Brasileira.

Zico viajou a Paris para assistir à abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e sua mala com os pertences estava no porta-malas do carro que eles haviam deixado em local de apoio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O ex-atleta esteve na delegacia especializada em roubos de jóias de Paris para registrar a ocorrência e ficou no local até as 4h desta sexta-feira. Segundo relatou aos investigadores, ele e Sandra ficaram na festa de abertura da Casa Brasil e depois entraram na van reservada para levá-los ao hotel, porém no trajeto o painel do veículo começou a apitar indicando que o porta-malas estava aberto. O motorista desce para fechar o bagageiro e seguiu viagem e somente quando chegaram ao hotel perceberam que a valise com todo seu dinheiro e jóias havia desaparecido.