Caramelo: vídeo mostra cuidados com cavalo em hospital veterinário no RS; ele precisa ganhar peso

O cavalo Caramelo, que ficou ilhado em um telhado cercado por uma enchente em Canoas, no Rio Grande do Sul, continua recebendo cuidados no hospital veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Um vídeo mostra o equino fazendo um passeio pelo local (veja abaixo). A equipe diz que ele superou a desidratação e tem quadro de saúde considerado estável, mas ainda precisa recuperar 50 quilos.

O estado de saúde do Caramelo só melhora. ✨❤ Hoje, inclusive, o boletim médico foi gravado enquanto ele aproveitava um passeio pelas proximidades do Hospital Veterinário da Ulbra, onde fez um lanchinho. Confira os detalhes no vídeo. pic.twitter.com/QnWkVThXwK — Ulbra (@ulbrabr) May 14, 2024

No vídeo, a veterinária Luisa Maciel explica que o cavalo segue se recuperando bem. “Ele segue sem medicações, está tomando apenas suplementos para ficar cada vez mais forte. Os parâmetros dele se mantêm dentro do fisiológico, sem nenhuma alteração. Então ele está cada dia melhor”, destacou ela.

O dono do cavalo, que ganhou o nome de Caramelo após ficar ilhado em um telhado de uma casa e gerar muita comoção nas redes sociais, ainda não foi encontrado.

Algumas pessoas chegaram a se apresentar como sendo os tutores, mas nenhum deles teve a propriedade confirmada. Enquanto isso, famosos como Felipe Neto e Giovanna Ewbank já se ofereceram para adotá-lo.

Resgate do Caramelo

O caso do cavalo ilhado em um telhado repercutiu muito nas redes sociais na manhã do último dia 8, quando uma equipe da TV Globo mostrou o animal imóvel em um pequeno espaço, cercado pela água, em Canoas.

A cena gerou muita comoção, mas foi necessário montar uma operação para o resgate, realizado na manhã do dia 9 por homens do Corpo de Bombeiros e do Exército, com apoio de veterinários. Eles sedaram o equino e conseguiram deitá-lo em um bote (veja abaixo).

Após o resgate, os bombeiros disseram que Caramelo era, na verdade, uma égua. Porém, mais tarde, os veterinários negaram essa informação e reafirmaram que o animal é macho.

Famosos querem adotar cavalo

O influenciador digital Felipe Neto disse, logo após o cavalo ser resgatado, que tinha a intenção de adotá-lo. Ele compartilhou em suas redes sociais imagens do resgate do animal e disse que estava emocionado e “chorando de felicidade”.

Já a atriz e modelo Giovanna Ewbank, que tem um rancho e diz que já adotou outros dois cavalos, também fez um relato emocionado sobre o resgate de Caramelo e destacou que também pode cuidar dele, caso o verdadeiro dono não apareça.

“O Brasil parou pra te ver e lutar por você, porque você tem representado um povo que luta e que resiste. Um povo que não perde as esperanças, que se reergue mesmo parecendo não ter como se reerguer. Um povo onde a humanidade e a generosidade é mais forte do que um país dividido”, afirmou a atriz.