VÍDEO: Égua que estava ilhada em telhado por causa de enchente é resgatada por socorristas, no RS

Uma égua que estava ilhada em um telhado cercado por uma enchente, em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi resgatada na manhã desta quinta-feira (9). A operação envolveu homens do Exército e do Corpo de Bombeiros, que sedaram o animal, conseguiram deitá-lo um bote e o levaram do local (veja no vídeo abaixo). Inicialmente se pensava que se tratava de um cavalo, mas, após avaliação de veterinários, foi constatado que é uma fêmea.

O caso repercutiu muito nas redes sociais na manhã de quarta-feira (8), quando uma equipe da TV Globo mostrou o animal imóvel, em cima do telhado, cercado pela água. Apesar da comoção, foi necessário montar uma operação para o resgate, já que a égua de grande porte precisava ser retirada por um bote que suportasse muito peso ou com a ajuda de um helicóptero.

Na noite de quarta-feira, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), disse que uma logística estava sendo montada para o resgate, que precisava de equipamentos que suportassem bastante peso, já que um animal daquele porte chega a pesar 600 quilos.

Nesta manhã, finalmente, o resgate de “Caramelo”, como a égua foi apelidada, pôde ser efetuado. “Ele estava tão cansado que nem deu trabalho, coitado. Que bom que deu tudo certo”, escreveu uma internauta. “Cheguei a chorar de emoção vendo as imagens”, ressaltou outra.

“Depois de tanta tristeza uma cena feliz. Parabéns ao Corpo de Bombeiros e a todos os envolvidos”, ressaltou mais um internauta.

Mortes por causa das chuvas

Subiu para 107 o número de mortos pelas chuvas e enchentes que devastam o Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, até a manhã desta quinta-feira, um óbito estava em investigação e 136 pessoas seguiam desaparecidas. Os trabalhos de resgate continuam, mas foram afetados por novas pancadas de chuva e vento forte em algumas regiões.

O Governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade por conta dos estragos dos temporais. Do total de 497 cidades gaúchas, pelo menos 425 enfrentam problemas, sendo que a estimativa é que 1,4 milhão de moradores foram afetados.

Segundo a Defesa Civil, 232,1 mil pessoas estão fora de casa. Desse total, são 67.542 em abrigos e 164.583 desalojados, buscando refúgio na casa de parentes ou amigos.

A preocupação continua, já que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “Perigo Potencial” para declínio de temperaturas no estado nos próximos dias. As temperaturas podem cair de 3º a 5ºC por conta da passagem de uma frente fria.

Além disso, no próximo fim de semana, as pancadas de chuva devem continuar, principalmente nas regiões sul e oeste, podendo chegar também a cidades de Santa Catarina. Nesse período, o volume de águas pode passar dos 100 milímetros.