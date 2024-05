Número de mortos pelas chuvas chega a 107 no RS; cavalo ilhado em telhado ainda não foi resgatado

Subiu para 107 o número de mortos pelas chuvas e enchentes que devastam o Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, até a manhã desta quinta-feira (9), um óbito estava em investigação e 136 pessoas seguiam desaparecidas. Os trabalhos de resgate continuam, mas foram afetados por novas pancadas de chuva e vento forte em algumas regiões. Um cavalo, que foi flagrado por uma equipe da TV Globo em cima do telhado de uma casa na manhã de ontem, em Canoas, ainda não foi retirado do local.

ANÚNCIO

O jornal “Bom Dia Brasil”, desta manhã, voltou a mostrar o animal sobre o telhado. Os socorristas planejam uma operação para o resgate, mas ele é complexo em função do tamanho do cavalo.

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), disse na noite de quarta-feira (8) que será preciso a ajuda de um helicóptero e que uma logística está sendo montada. Outra opção seria a retirada por um barco, que precisa ter capacidade para suportar o peso do equino.

Globocop flagra cavalo “ilhado” em Canoas (RS). O animal, que está em cima de um telhado, não tem para onde sair nem como se mexer.



➡ Assista ao #ConexãoGloboNews, com sinal aberto no @globoplay: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/fV4naZv4RQ — GloboNews (@GloboNews) May 8, 2024

Estado de calamidade

O Governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade por conta das chuvas. Do total de 497 cidades gaúchas, pelo menos 425 enfrentam problemas, sendo que a estimativa é que 1,4 milhão de moradores foram afetados.

Segundo a Defesa Civil, 232,1 mil pessoas estão fora de casa. Desse total, são 67.542 em abrigos e 164.583 desalojados, buscando refúgio na casa de parentes ou amigos.

A preocupação continua, já que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “Perigo Potencial” para declínio de temperaturas no estado nos próximos dias. As temperaturas podem cair de 3º a 5ºC por conta da passagem de uma frente fria.

Além disso, no próximo fim de semana, as pancadas de chuva devem continuar, principalmente nas regiões sul e oeste, podendo chegar também a cidades de Santa Catarina. Nesse período, o volume de águas pode passar dos 100 milímetros.

A população sofre com a falta de energia, água, telefonia e abastecimento de alimentos. Muitas estradas foram fechadas, o que dificulta as ações de resgate e chegada dos donativos.

Muitas campanhas são realizadas em todo o país em busca de doações para ajudar as vítimas das chuvas. O Metro World News separou algumas das entidades que recebem essas doações. Clique aqui para conferir como é possível ajudar.