Sobe para 100 o número de mortos pelas chuvas no RS; saiba como ajudar milhares de desabrigados

Enchentes devastaram cidades matando ao menos 100 pessoas no Rio Grande do Sul

Subiu para 100 o número de mortos pelas chuvas e enchentes que devastam o Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, até a manhã desta quarta-feira (8), outros quatro óbitos estavam em investigação e 128 pessoas seguiam desaparecidas. Do total de 497 cidades gaúchas, pelo menos 417 enfrentam problemas, sendo que a estimativa é que 1,4 milhão de moradores foram afetados.

A preocupação continua, já que a previsão do tempo aponta que a chuva deve continuar a atingir o estado. Cidades sofrem com desabastecimento de alimentos e ruas completamente intransitáveis. Locais que recebiam desabrigados, como a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tiveram que transferir as vítimas para outros abrigos por conta da falta de água e energia.

Muitas campanhas são realizadas em todo o país em busca de donativos para ajudar as vítimas das chuvas. O Metro World News separou algumas das entidades que recebem essas doações.

Confira como ajudar o RS:

O Governo do Rio Grande do Sul recebe doações por meio de um Pix. O governador Eduardo Leite (PSDB) alertou sobre golpes, então, as pessoas devem se certificar sobre o repasse de recursos para o “SOS Rio Grande do Sul”, cuja conta fica no Banrisul.

Doações físicas também podem ser feitas no Centro Logístico da Defesa Civil, que fica na Avenida Joaquim Porto Villanova, número 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre.

São recebidos itens como cestas básicas fechadas, água potável, ração animal, cobertores, roupas e cama e banho, além de colchões (novos ou em bom estado). Importante ressaltar que os itens devem ser higienizados antes da doação. Informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3210-4255.

Correios

As agências dos Correios de São Paulo, Paraná, Distrito Federal e de cidades do Nordeste, além de algumas unidades do Rio Grande do Sul, recebem doações para as vítimas das fortes chuvas. O transporte dos itens será feito sem nenhum custo para quem entrega os donativos.

Também podem ser enviados pelos Correios itens como alimentos não perecíveis da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário.

A estatal informou, ainda, que vai repassar para as vítimas os objetos de refugos, que são aqueles frutos de entregas em que os destinatários não foram encontrados e os remetentes também perderam o prazo de 90 dias para reclamar.

Interessados em doar pelos Correios podem obter informações por meio da Central de Atendimento, pelo telefone 0800 725 0100, que funciona de segunda à sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 14h, ou diretamente as agências.

Força Aérea Brasileira

A Força Aérea Brasileira (FAB), que atua ativamente com seus helicópteros no resgate de pessoas ilhadas no Rio Grande do Sul desde o último dia 30 de abril, também arrecada doações para as vítimas. Podem ser doados itens como roupas, colchonetes, água potável e gêneros alimentícios não-perecíveis.

As doações podem ser entregues na Base Aérea do Galeão, na Base Aérea de São Paulo e na Base Aérea de Brasília (clique aqui para conferir os endereços).

Cáritas brasileira

A organização Cáritas, que tem origem na ação de Dom Helder Camara, fundador da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realiza a “Missão Sementes de Solidariedade: Emergência”, que busca recursos para ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Além de receber recursos financeiros via Pix, a entidade enviou uma equipe para ajudar no socorro de pessoas que ficaram isoladas em cidades alagadas.

Universidades paulistas

A Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e Fundação de Apoio à USP, realizam uma campanha em busca de donativos para as vítimas do Rio Grande do Sul.

São arrecadados água e produtos de limpeza, que serão repassados à Defesa Civil de São Paulo. Esse órgão, por sua vez, fará a entrega dos itens para a entidade gaúcha.

Ação da Cidadania

Fundada há mais de 30 anos por Betinho, a organização não-governamental (ONG) Ação da Cidadania, que trabalha no combate a fome, também realiza uma campanha para ajudar afetados pelas chuvas. As doações podem ser feitas via Pix.

Grupo de Resposta a Animais em Desastres

O Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad), que realiza ações humanitárias para ajudar animais e pessoas em situação de vulnerabilidade ou afetadas por desastres naturais, também atua com voluntários no Rio Grande do Sul. Além de resgates de vítimas em áreas isoladas, eles retiram os animais das áreas de risco e encaminham para entidades que podem fazer os devidos cuidados.

Uma campanha em busca de recursos está em andamento e é possível fazer a doação via Pix. Diversos famosos, como Isabelle Drumond, Enzo Celulari e Heloísa Perissé gravaram vídeos pedindo ajuda para que a entidade continue a fazer os resgates.