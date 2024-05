Aposta de Santa Catarina fatura a Lotofácil deste sábado

A Lotofácil novamente teve apenas um ganhador na sua faixa principal de premiação e o apostador que vai embolsar o prêmio desta vez é da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

Os números sorteados foram 01-02-03-04-05-07-09-10-12-13-16-17-19-23-25.

O apostador premiado vai levar para casa nesta segunda-feira, assim que as agências bancárias abrirem, um prêmio de R$ 1.209.754,94.

Na faixa dos 14 pontos, 324 apostas foram premiadas com R$ 1.118,42 cada; entre os apostadores que acertaram 13 pontos, 12.128 ganharam, cada um, R$ 30.

A Lotofácil retorna somente nesta segunda-feira, quando deve sortear um prêmio estia do em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita até 19h em qualquer agência bancária ou pelo aplicativo da Caixa. O sorteio da Lotofácil ocorre a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina está acumulada em R$ 30 milhões

O prêmio da Quina continua acumulando. No sorteio deste sábado, mais uma vez ninguém levou a bolada para casa e o sorteio da loteria retorna nesta segunda-feira. Quem acertar as cinco dezenas neste sorteio pode levar para casa R$ 30 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados no sábado foram:

33, 48, 58, 60, 76