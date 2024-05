Governo do RS alerta sobre golpes em doações às vítimas da chuva; saiba como é possível ajudar

Chuvas já causaram 83 mortes e deixaram ao menos 111 desaparecidos em cidades no Rio Grande do Sul

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), fez um alerta sobre criminosos que se aproveitam da tragédia das chuvas naquele estado para aplicar golpes. Ele ressaltou qual o Pix oficial para quem quer ajudar e disse que, até a noite de domingo (5), mais de R$ 38 milhões foram arrecadados. A Força Aérea Brasileira (FAB), entre outras entidades, também recebem doações para as vítimas (veja mais detalhes no fim do texto).

“No meio de tanta solidariedade, tem aproveitadores que usam a sensibilidade das pessoas para aplicar golpes. Isso é lamentável”, disse Leite. “É importante as pessoas saberem: quando forem fazer a doação, é o SOS Rio Grande do Sul que aparece como destinatário e a instituição é o Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul). Se não aparecer isso na hora da doação é porque é um golpe”, destacou o governador (assista no vídeo abaixo).

Apesar dos valores já doados por pessoas físicas e jurídicas, ainda não está clara a dimensão de gastos que serão necessários para reparar as áreas afetadas no estado. Até o momento, segundo a Defesa Civil, 345 dos 496 municípios registraram algum tipo de problema, afetando pelo menos 850 mil pessoas.

O último balanço, divulgado pelo órgão na manhã desta segunda-feira (6), aponta que o número de mortos subiu para 83, sendo que outros quatro falecimentos ainda estão em apuração para saber se houve relação com as chuvas. Além disso, há o registro de 111 desaparecidos e 276 pessoas feridas.

O governo decretou estado de calamidade, situação que foi reconhecida pelo governo federal. A previsão do tempo alerta para o avanço de novas pancadas de chuvas para áreas afetadas, além da queda na temperatura, que é um desafio maior para quem está sofrendo em locais isolados, sem comunicação e suprimentos.

Outros canais para doações

A FAB, que atua ativamente com seus helicópteros no resgate de pessoas ilhadas no Rio Grande do Sul desde o último dia 30 de abril, também arrecada doações para as vítimas. Podem ser doados itens como roupas, colchonetes, água potável e gêneros alimentícios não-perecíveis.

As doações podem ser entregues na Base Aérea do Galeão, na Base Aérea de São Paulo e na Base Aérea de Brasília (clique aqui para conferir os endereços).

As agências dos Correios nos estados de São Paulo e do Paraná, além de algumas unidades do Rio Grande do Sul, recebem, a partir de hoje, doações para as vítimas das fortes chuvas. O transporte dos itens será feito sem nenhum custo para quem entrega os donativos.

Também podem ser enviados pelos Correios itens como alimentos não perecíveis da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e itens de vestuário.

A estatal informou, ainda, que vai repassar para as vítimas os objetos de refugos, que são aqueles frutos de entregas em que os destinatários não foram encontrados e os remetentes também perderam o prazo de 90 dias para reclamar.

Interessados em doar pelos Correios podem obter informações por meio da Central de Atendimento, pelo telefone 0800 725 0100, que funciona de segunda à sexta, das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 14h, ou diretamente as agências.

A Rede de Bancos de Alimentos RS também realiza uma campanha para arrecadação de recursos. A ajuda pode ser feita via Pix ou por meio do site oficial.

Artistas e influenciadores digitais também têm divulgado perfis de instituições que promovem campanhas de arrecadação. A cantora Ivete Sangalo e a atriz Thais Araújo indicaram a ação da Central Única das Favelas (Cufa).

Já a cantora Luisa Sonza, que é gaúcha, divulgou os canais de doação da Ação da Cidadania, que também recebe recursos via pix para ajudar as vítimas das chuvas.

O Instituto Geração Tricolor, que é uma organização sem fins lucrativos ligada ao Grêmio, também disponibilizou uma chave Pix para receber doações financeiras, que serão revertidas para ajudar as vítimas das chuvas. Algumas doações eram recebidas presencialmente, mas, em função dos riscos, agora os valores podem ser repassados por meio das transferências bancárias.