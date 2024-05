“Ira de Deus”: influenciadora associa tragédia do RS com ‘macumba’ e vai responder por intolerância religiosa

A empresária e influenciadora Michele Dias Abreu, de 43 anos, vai responder na Justiça por intolerância religiosa após associar a tragédia do Rio Grande do Sul com o número de terreiros de macumba e alegar que a catástrofe trata-se da “ira de Deus”.

No dia 5 de maio, Michele gravou um vídeo que teve mais de 3 milhões de visualizações no qual ela faz alegações de cunho religioso para justificar os temporais e enchentes que mataram 150 pessoas e deixaram pelo menos 540 mil desalojados no RS.

“O estado do Rio Grande do Sul é o estado com maior número de terreiros de macumba. Alguns profetas já estavam anunciando algo que iria acontecer devido a ira de Deus. As pessoas estão brincando [...] misturando aquilo que é santo, e Deus não divide sua honra com ninguém”, disse Michele.

Na denúncia feita pelo Ministério Público, a promotoria disse que Michele cometeu um crime e induziu milhares de pessoas “à discriminação, ao preconceito e à intolerância contra as religiões de matriz africana”.

Pela lei sancionada no ano passado pelo presidente Lula, a influencer de Governador Valadares, em Minas Gerais, pode pegar uma pena de 2 a 5 anos de prisão por ‘obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas”, além de pagamento de multa.

O Ministério Público pediu também à Justiça que a influencer mineira seja impedida de deixar o país sem autorização judicial e de fazer novas postagens sobre religiões de matriz africana “ou com conteúdos falsos relacionados à tragédia no Rio Grande do Sul”.

Após a repercussão do caso, Michele fechou suas redes sociais apenas para seus seguidores.