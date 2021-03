Grey’s Anatomy: Chandra Wilson não era a personagem ‘ideal’ para a equipe de produção por este motivo; saiba mais

Até a saída de Patrick Dempsey (Derek Shepherd) e a chegada de Debbie Allen (Catherine Fox), os bastidores de Grey’s Anatomy foram considerados bastante tóxicos e polêmicos. Dentre os escândalos e que inclusive esteve entre um debate recente, está a demissão do ator Isaiah Washington (Preston Burke), após suposto discurso homofóbico contra o seu parceiro de elenco, T.R. Knight (George O’Malley).

Embora não tenha sido necessariamente encarada como uma polêmica, uma entrevista recente da atriz Chandra Wilson (Miranda Bailey), deu mais detalhes sobre sua chegada à série e revelou detalhes inéditos de sua participação no elenco, além de compartilhar como se sente sendo uma mulher negra em uma grande produção.

Leia também:

Em conversa com o Good Morning America, Wilson relatou que a personagem de Bailey era a única com etnia definida na proposta de roteiro. Junto da produtora executiva, Zoanne Clack, ela disse que Bailey na verdade seria “uma loira minúscula com cachos que foi subestimada”.

Chandra aproveitou a conversa para dar mais detalhes sobre como se sentiu naquele momento: “Eu não era 'ingênua'. Eu não tinha aquele visual, e o elenco sempre gosta de te dar um tipo. Eu sempre fui aquilo que eles chamam de 'elenco não tradicional', então eu apenas faria qualquer coisa e apenas diria, 'Eu sei que o papel diz isso, mas deixe-me mostrar como eu faria isso', e veja se está tudo bem”.

Mesmo com todos os requisitos e características físicas buscadas na época para a personagem, Chandra Wilson ficou com o papel e hoje tem um personagem de sucesso.

E você, consegue imaginar como seria outra atriz interpretando a personagem de Bailey?

Você precisa conferir: