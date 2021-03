Grey’s Anatomy | 17x7: Retorno da série é marcado por tragédia e perda de importante personagem; saiba mais

A ABC retomou ontem (11) as exibições da 17ª temporada de Grey’s Anatomy e fortes emoções marcaram o episódio 17×7 da produção médica que estava em hiato desde o final de 2020.

Importante! Texto com spoilers, só siga a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada.

Antes de falarmos sobre a situação que repercutiu nas redes, vale lembrar o que aconteceu no episódio 17×6. Embora o lançamento desta exibição no Brasil esteja previsto para semana que vem, em específico na terça-feira (16), na Sony, algumas pessoas já acompanharam spoilers e sabem que a trama é conduzida boa parte sobre DeLuca (Giacomo Gianniotti).

Ainda em relação ao ponto citado anteriormente, no fim do episódio, DeLuca, acompanhado da irmã, Carina (Stefania Spampinato), resolvem seguir a mulher responsável pelo tráfico humano, que recém havia sido avistada pelo médico.

Se você gostava do personagem de DeLuca, prepare os lencinhos, pois infelizmente ele acaba morrendo no episódio 17×7. Como citado anteriormente, embora o lançamento desta exibição não tenha ocorrido no Brasil, os fãs estão totalmente ligados nas redes sociais e ficaram tristes e apreensivos com a notícia.

Não foram reveladas muitas informações, mas ao que se sabe, o médico acabou levando uma facada e isso resultou em sua morte.

E como Grey’s Anatomy gosta de uma boa história, principalmente quando se trata de um personagem importante para a série, DeLuca chegou a ser atendido, mas acabou falecendo devido a complicações, em uma cirurgia realizada por Owen (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver).

Como todos sabem, Meredith (Ellen Pompeo) não anda bem de saúde, e por isso está vivendo experiências de quase-morte no cenário de uma praia, local este que já recebeu personagens como Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley.

E ainda sobre “a praia”, como ficou conhecida, nada melhor do que este ser o cenário para a despedida de DeLuca e da Dra. Grey, né?

Bom, pelo menos esta foi a escolha da ABC, que não só protagonizou este adeus dos médicos, que já tiveram um relacionamento, mas também do reencontro de Andrew com sua mãe.

Confira abaixo um trecho do episódio 17×7 divulgado por um perfil de fãs da série no Twitter e que mostra mais sobre esta cena.

Para encerrar seu ciclo em Grey’s Anatomy, além de dirigir um episódio, Giacomo fez uma publicação em sua conta do Twitter com um agradecimento: “Tanto eu poderia dizer, mas tudo que vem à mente é obrigado. Obrigado a todos os fãs que amavam Deluca tanto quanto eu. Contar sua história foi e será uma das grandes honras da minha vida. Obrigado”, escreveu o ator.

So much I could say… but all that comes to mind is thank you. Thank you to all the fans who loved Deluca as much as I did. Telling his story was and will be one of the great honors of my life. Thank you. @GreysABC

— Giacomo Gianniotti (@GiacomoKG) March 12, 2021