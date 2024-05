Brasileiro de 16 anos morre após ser baleado em festa nos EUA; vídeo mostra momento da confusão

O brasileiro Ygor Correia, de 16 anos, morreu após ser baleado durante uma festa no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, no último domingo (12). Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que uma briga generalizada começou durante o evento e disparos foram efetuados (assista abaixo). Outros três brasileiros que estavam no local foram presos por porte ilegal de arma de fogo e munições.

A polícia norte-americana foi acionada por conta da briga durante uma festa, que era realizada em uma mansão em Howard Street. Yuri já foi encontrado baleado e foi levado de ambulância até um hospital, mas teve a morte confirmada logo após dar entrada na unidade. Outros dois adolescentes ficaram feridos na confusão, mas não há informações sobre o estado de saúde deles.

Foram presos os brasileiros Wallisom Texeira da Silva, de 20 anos, Arnoldo Nogueira Filho, de 19, e Pedro de Souza Passos, de 27. Os três foram apresentados ao Tribunal Distrital de Westborough, onde foram indiciados por porte de arma de fogo e de munições, segundo reportagem do jornal “Boston Herald”.

Conforme a polícia, o trio foi flagrado quando seguia em um carro, que era dirigido pela mulher que organizou a festa. Durante revistas os agentes encontraram munições em duas bolsas. Depois da prisão, Wallisom confirmou que era o dono de uma arma achada do lado de fora da mansão e teve a possibilidade de fiança negada.

Já as defesas de Arnoldo e Pedro ressaltaram que os dois não tinham nenhuma ligação com as armas e munições, mas, mesmo assim, ambos foram indiciados. Os advogados tentam recorrer da medida. Já o defensor de Walissom não foi encontrado para se pronunciar.