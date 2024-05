Lotofácil tem dois ganhadores, um do interior de São Paulo

Dois apostadores se deram bem e acertaram as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio da quarta-feira, um deles da cidade de Timon, no Maranhão, e outro no interior de São Paulo, na cidade de Votorantin.

Os números sorteados para a Lotofácil foram :

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 19, 24, 25

Os dois sortudos receberam prêmios individuais de R$ 554.246,41. Também foram premiados os apostadores que acertaram 14 números. No total, foram 306 e cada um deles ganhou R$ 1.085,08.

Hoje tem sorteio da Lotofácil novamente e o prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 1,7 milhão. As apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Quina acumulou em R$ 17,2 milhões

A Quina continua sem ganhadores. No sorteio de ontem, o prêmio novamente acumulou e as cinco dezenas da loteria valem agora R$ 17,2 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

11, 16, 22, 75, 77