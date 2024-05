Engenheiro agrônomo cai de carro enquanto ajudava vítimas das chuvas no RS e fica em estado grave

O engenheiro agrônomo Adroaldo Gabana, de 39 anos, bateu a cabeça ao cair de uma caminhonete enquanto ajudava vítimas das enchentes na cidade de Muçum, no Rio Grande do Sul. Ele sofreu um traumatismo craniano e passou por uma cirurgia, mas segue em coma e o estado de saúde é considerado grave.

ANÚNCIO

O acidente aconteceu no último dia 7 de maio, quando Gabana estava de férias e se uniu a moradores da cidade gaúcha de Ciríaco, onde reside, e seguiu para Muçum. Enquanto o grupo ajudava as vítimas, o engenheiro se desiquilibrou e caiu da caçamba da caminhonete, batendo a cabeça com força no chão.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois levado por um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) até o município de Lajeado. A esposa dele, Jocenia Propodoski, disse ao site UOL que o marido sofreu um traumatismo craniano.

Recomendado:

No último dia 9, ele passou por uma cirurgia para retirar parte do osso do crânio e descomprimir o cérebro. Desde então, ele segue sem sedativos, mas ainda não acordou do coma.

A esposa disse que exames apontam que Gabana tem atividade cerebral e uma nova reavaliação deve ser feita pelos médicos nesta quinta-feira (16).

Jocenia lamentou o acidente sofrido pelo marido, que tanto queria apoiar as vítimas das chuvas. “Foi ajudar e depois aconteceu o fato, desde então não acordou mais”, disse ela.

Tragédia das chuvas no RS

Boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta que, até a tarde de terça-feira (14), o número de vítimas fatais das chuvas era de 148. Outras 124 pessoas seguiam desaparecidas.

Já o total de desalojados pelas enchentes chega a quase 540 mil (538.545) pessoas. Em todo o estado, 89,7% do total de 497 municípios sofrem direta ou indiretamente com as consequências dos eventos climáticos. O número chega a 446 cidades atingidas.