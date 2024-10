Assassinos de Marielle são condenados: Ronnie Lessa pega 78 anos de prisão e Élcio pega 59 anos

Seis anos, sete meses e 17 dias após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro proferiu suas condenações. A leitura da sentença do julgamento dos dois condenados aconteceu da tarde para noite desta quinta-feira (31).

Ronnie Lessa, ex-policial militar e autor dos disparos, recebeu uma pena de 78 anos, 9 meses e 30 dias de prisão. Élcio Queiroz, também ex-PM, que dirigiu o Cobalt utilizado no crime, foi condenado a 59 anos, 8 meses e 30 dias.

Ambos foram responsabilizados por duplo homicídio triplamente qualificado, envolvendo motivos torpes, emboscada e recursos que dificultaram a defesa das vítimas.

Além disso, os acusados enfrentaram acusações de tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle, que sobreviveu ao ataque e prestou depoimento durante o julgamento.

Os réus também foram condenados por receptação do veículo clonado utilizado no crime, que ocorreu em 14 de março de 2018. O caso continua a repercutir amplamente no Brasil e no exterior.

