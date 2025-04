Maior bebê nascido em hospital mineiro: recém-nascido surpreendeu ao nascer com mais de 6 kg

O nascimento de um bebê que pesa 6,266 kg surpreendeu o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, em Minas Gerais.

De acordo com o portal de notícias O Tempo, o menino João Vitor nasceu com 59 cm e 6,266 kg em 3 de abril e foi apontado como o maior bebê a nascer no hospital do município mineiro.

“Apesar de sentir a barriga bem grande e dificuldade para movimentar, eu não sabia que ele seria tão grande”, disse a mãe do menino, Maria José.

A criança foi recebida como o terceiro filho da família e a equipe médica comunicou que ele está saudável.

Segundo a mãe, o primeiro filho nasceu com 4,5 kg e o segundo com 4,9 kg. Todos os três nasceram com peso maior do que a média brasileira, que é de 2,5 kg a 4kg.

O nascimento de bebês com peso igual ou superior a 4 kg, recebe o nome de macrossomia e pode ser resultado de fatores genéticos ou uma predisposição da gestante ao diabetes.

