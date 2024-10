Polícia prende médico do Samu acusado de dopar e matar esposa no RS (Imagem ilustrativa)

A polícia prendeu um médico do Samu sob a acusação de sedar e matar a esposa em Canoas, no Rio Grande do Sul. A vítima era uma enfermeira de 41 anos e deixou um filho de dois anos, fruto de seu relacionamento com o suspeito. As informações são do Brasil Urgente, da TV Band.

Após cometer o crime, o suspeito teria tentado enganar a polícia e a família da vítima, indicando sua morte como resultado de um ataque cardíaco. O acusado de 48 anos, identificado como André Lorscheitter Baptista, foi detido ao sair do condomínio em que vivia com a família. Patrícia Rosa dos Santos morreu em 22 de novembro, em uma terça-feira, tendo o marido como principal suspeito.

André teria aplicado três medicamentos na esposa, conforme aponta a investigação policial. Além de aplicar um remédio para dormir dado à esposa misturado em um sorvete, outros dois medicamentos administrados podem ser usados apenas dentro do hospital. Depois de praticar o crime, o suspeito se dirigiu a um posto de combustível.

As câmeras de segurança captaram a movimentação do suspeito, que caminha tranquilamente ao lado de um vizinho na saída do prédio. A fim de notificar a morte da esposa, André acionou o Samu no período da manhã, alegando uma suposta parada cardíaca.

Após os socorristas indicarem a morte de Patrícia, os familiares da vítima, também acionados pelo suspeito, desconfiaram e chamaram a polícia. Uma perícia constatou que os medicamentos achados na mochila dentro do carro do acusado eram os mesmos encontrados na corrente sanguínea de Patrícia.

O inquérito continua para saber como ele subtraiu as medicações de uso restrito que estavam em posse do saiu de Canoas.

A investigação prossegue para determinar como ele conseguiu roubar os medicamentos de uso restrito e suas motivações.