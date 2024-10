Homem é preso pela Guarda Civil Municipal por importunação sexual dentro de ônibus no interior de SP

Na última quarta-feira, dia 30 de outubro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) por importunação sexual dentro de um ônibus, em Piracicaba, município no interior do estado de São Paulo.

De acordo com o portal G1, a corporação informou que o suspeito esfregou o órgão genital no ombro de uma mulher que também estava dentro do transporte público.

A vítima, que também não teve a identidade revelada, entrou em contato com a equipe da GCM que estava em patrulha no Terminal Central, e relatou que o homem a importunou, esfregando o órgão genital em seu ombro.

E, após uma testemunha contar que o suspeito ainda estava no terminal, ele foi localizado pelos agentes sentado em um banco. O homem foi encaminhado para uma base local da Guarda Civil Municipal e negou o crime.

Os envolvidos foram levados até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foram ouvidos. Depois da coleta dos depoimentos, foi dada a prisão em flagrante ao homem por importunação sexual, que segue preso.

