Após sair para pescar, homem de 47 anos morre em córrego no interior de São Paulo, diz PM

Na última terça-feira, dia 29 de outubro, um homem, de 47 anos, morreu afogado em um córrego após sair para pescar na região do Sítio da Pedreira, em Capivari, município do interior do estado de São Paulo, informou a Polícia Militar (PM).

De acordo com informações do portal G1, bombeiros foram acionados, mas encontraram a vítima já sem vida. As equipes relataram que havia marcas de escorregamento às margens do córrego, indicando possível acidente.

Ainda segundo a PM de Piracicaba (PM), o homem disse para a família que iria pescar perto de casa, no córrego Mombuca, e saiu na tarde de segunda-feira (28), por volta das 16h.

“Quando a noite caiu e ele não retornou, seus pais, ambos muito idosos, ficaram preocupados. Na manhã desta terça-feira, familiares foram até o local de pesca e encontraram os pertences do homem à beira do rio, além de marcas de escorregamento na margem, indicando um possível acidente”, disse a Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após buscas no leito do rio, encontrou o corpo do homem submerso, já sem sinais vitais. A Polícia Civil de Capivari foi informada e acionou a perícia e um fotógrafo para realização dos devidos registros.

A equipe da Polícia Judiciária, composta por um investigador e um escrivão, esteve no local do acidente. O serviço funerário, responsável pela remoção do corpo, também compareceu.