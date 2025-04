Casal que mantinha criança de 4 anos amarrada no quintal é solto e população pede justiça

A mãe da menina, de 30 anos, e o padrasto, de 71, da menina que foi encontrada amarrada no quintal debilitada, com fome e sede, foram soltos em audiência de custódia.

De acordo com o Jornal da Fronteira, o Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu a liberdade foi a partir do parecer favorável do Ministério Público de Pernambuco e o casal responderá ao processo em liberdade.

Após denúncias de vizinhos, a Polícia Militar flagrou a situação de maus tratos e prendeu em flagrante o casal sob a acusação de tortura.

Os agentes que atenderam a denúncia, encontraram a criança deitada no chão, amarrada pelo tornozelo a uma peça de madeira e cercada por entulhos e materiais de construção. Ao ser questionada pelos agentes de segurança, a mulher confirmou ser a mãe da menina, mas negou que seu companheiro fosse o pai da menina.

A história gerou grande comoção na cidade e nas redes sociais. A população local pede justiça e um acompanhamento rigoroso do caso para garantir que a criança receba todo o suporte necessário.

O Conselho Tutelar já foi acionado para definir os próximos passos em relação ao futuro da menor, que agora estará sob proteção das autoridades competentes.

