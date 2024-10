Motociclista de 36 anos morre após atropelar e matar mulher na Zona Sul de São Paulo

Na tarde desta terça-feira, dia 29 de outubro, um homem, de 36 anos, que pilotava uma moto, morreu após atropelar e matar uma mulher, na Avenida Santo Amaro, no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo.

De acordo com o portal Metrópoles, o Corpo de Bombeiros informou que, tanto o homem que pilotava a motocicleta, quanto a mulher, de 60 anos, que foi atingida pelo veículo, morreram no local do acidente. O óbito foi confirmado pela Unidade de Suporte Avançado (USA).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi atropelada pelo homem que dirigia uma moto do modelo Honda CG 160 branca enquanto atravessava a rua. O caso foi registrado como atropelamento e morte suspeita pelo 27º DP.

Na noite do último domingo, dia 27 de outubro, uma mulher, de 36 anos, foi presa em flagrante suspeita de tentar matar os três filhos em um hotel na Rua Sebastião Romão César, em Maresias, na cidade de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo pai das crianças, que não teve a identidade divulgada.

No local, os agentes encontraram a mulher desacordada, sob efeito de sedativo, e as crianças apresentavam ferimentos pelo corpo.

Ainda de acordo com a SSP, os menores foram levados para o Hospital de Boiçucanga, onde permaneceram internados. Já a mulher, foi indiciada e também permaneceu internada, sob escolta.

A perícia foi requisitada ao local. O caso foi registrado como tentativa de homicídio pelo 2° Distrito Policial de São Sebastião. Informações sobre o estado de saúde das crianças não foram divulgadas.