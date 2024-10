Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável contra a neta da esposa de apenas 6 anos em Bauru, SP

Na noite da última segunda-feira, dia 28 de outubro, um homem, de 56 anos, foi preso em flagrante suspeito de estupro de vulnerável contra a neta de sua companheira, de apenas 6 anos, em Bauru, município do interior de São Paulo.

Conforme informações do portal G1, consta no boletim de ocorrência que o tio da vítima, que fez a denúncia, e que não teve a identidade divulgada, estava morando na residência com a sua mãe e o marido dela.

Ele passou a desconfiar dos abusos após ver o suspeito levando a criança para o quarto e ouvindo ele pedir que ela ‘não falasse nada para ninguém’. Ao conversar com sua sobrinha, ela confirmou os abusos.

A mãe da menina faleceu e o pai a deixava na casa da avó enquanto trabalhava. E, por vezes, a criança precisou ficar com o suspeito, que é marido da avó.

A namorada do tio também contou que sofreu assédio do mesmo homem há nove meses. No entanto, por consideração à família, não realizou a denúncia na época.

Na delegacia, o homem estava embriagado e agressivo, ameaçando os familiares presentes. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e ameaça, e aguarda audiência de custódia.