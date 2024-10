Homem de 39 anos é preso em flagrante suspeito de ameaçar agredir a companheira com uma marreta em Itatiba, SP

No último domingo, dia 27 de outubro, um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante suspeito de ameaçar agredir a própria companheira com uma marreta, no bairro Engenho Novo, em Itatiba, município do estado de São Paulo, que faz parte da Região Metropolitana de Campinas.

Conforme informações do portal G1, consta no boletim de ocorrência que policiais realizavam um patrulhamento pelo local quando foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender um caso de ameaça e violência doméstica.

Ao chegarem no local, a mulher, que não teve a identidade divulgada, contou aos agentes que estava sendo ameaçada pelo companheiro, que segurava uma marreta.

De acordo com ela, o filho, de 16 anos, precisou intervir para evitar a agressão. Ainda segundo o documento policial, o homem teria saído da residência momentos antes da chegada da polícia.

Durante as buscas, os agentes encontraram o suspeito voltando para casa. Conforme a corporação, o uso da força foi necessário durante a abordagem para contê-lo, já que ele estava bastante alterado.

A mulher, o filho e o suspeito foram encaminhados para a Santa Casa de Itatiba para a realização de exames. Em seguida, foram levados para prestarem depoimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itatiba (SP) como violência doméstica. O homem teve a prisão preventiva decretada e está à disposição da Justiça.