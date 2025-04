Estudante de medicina grava exame ginecológico e expõe partes íntimas de paciente nas redes sociais

Uma estudante de medicina gravou a realização de um exame ginecológico e publicou as imagens em suas redes sociais. O vídeo mostra a aluna preparando o material necessário para o procedimento.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, a paciente está deitada na maca e suas partes íntimas ficam expostas no vídeo.

A publicação aconteceu em janeiro de 2025. O vídeo ainda mostra as legendas, e a plataforma em que a estudante postou o vídeo tem o foco em conteúdo.

Em outra rede social, a estudante mostra a rotina no estágio e a fase inicial do curso. As redes sociais da jovem foram desativadas após o caso ganhar repercussão.

A estudante fazia medicina na Unievangélica de Anápolis (GO). Em nota, a instituição disse que, ao saber dos fatos, tomou todas as medidas cabíveis.

Ainda de acordo com as informações, segundo apurou a Secretaria Municipal de Saúde, a aluna foi transferida para uma instituição de ensino no Tocantins.

Com informações do site G1