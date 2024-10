Adolescente de 17 anos é apreendido por matar um homem a tiros no litoral norte de São Paulo

Na tarde da última quinta-feira, dia 24 de outubro, um adolescente, de apenas 17 anos, foi apreendido por matar um homem a tiros, em Caraguatatuba, município no litoral norte do estado de São Paulo.

Segundo o portal G1, a Polícia Civil informou que o crime aconteceu no bairro Travessão, na madrugada da última quarta-feira (23). O adolescente matou o homem a tiros e fugiu de bicicleta.

Ele teria cometido o crime após ter sido alvo de uma tentativa de homicídio cometida pela vítima, que não teve a identidade divulgada. O homicídio foi registrado no 1º DP do município, que deu início a investigação do caso.

A prisão

Na tarde de quinta-feira (24), uma equipe da Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do adolescente, que fica também no bairro Travessão.

Os agentes da polícia apreenderam com o adolescente a arma, a bicicleta e a roupa usada no crime. Além disso, munições, diversas porções de maconha, cocaína e haxixe também foram apreendidas.

O jovem confessou que cometeu o homicídio e foi apreendido. Ele também já era investigado pelo crime de tráfico de drogas. O adolescente foi encaminhado com a mãe para a delegacia, onde prestou depoimento. Depois de ser ouvido, foi levado para a Fundação Casa. Ele segue à disposição da Justiça.