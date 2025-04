Polícia encontra cenas de abuso sexual infantil em celular de investigado, que é preso em flagrante

Em uma ação importante, a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (9/4) a Operação Olho de Hórus III, no Rio de Janeiro.

O objetivo é combater a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet.

Como detalhado pela PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada na cidade de Nova Iguaçu.

“Durante as buscas, os policiais federais encontraram arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil no celular do suspeito, o que levou à sua prisão em flagrante”, detalhou a insituição.

A partir das apurações iniciadas em 2024, foi possível identificar um dos integrantes de um grupo de conversa em um aplicativo de mensagens, criado para compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.

Ainda de acordo com as informações, o indivíduo poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Com informações da Polícia Federal