Mãe e padrasto de adolescente são presos após ela ser estuprada e engravidar

Em Goiânia (GO), uma adolescente denunciou que começou a ser abusada sexualmente pelo padrasto desde os 12 anos e o caso terminou na prisão de sua própria mãe e do criminoso.

De acordo com o portal de notícias Massa, a jovem atualmente tem 18 anos e ficou grávida do próprio padrasto após as violências. Ela deu a luz ao bebê, que completou oito meses recentemente.

Os acusados, mãe e padrasto, de 38 e 46 anos, foram presos esta semana. Segundo a vítima, a mulher presenciava os estupros. O padrasto exigia que a adolescente tivesse relações sexuais com ele duas vezes por semana.

A vítima confessou que sua mãe a coagia a não denunciar os abusos, mas após a jovem ser agredida pelo padrasto ao se negar a ter relações sexuais com ele, ela criou coragem para contar o que acontecia.

A Justiça determinou a prisão preventiva do casal.

