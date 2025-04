Mulher denuncia ter sido estuprada dentro de hospital antes de morrer

A família de uma paciente que denunciou ser estuprada enquanto estava hospitalizada batalha por justiça após denunciar o caso na Promotoria de Crimes contra a Integridade Sexual de Córdoba, na Argentina.

De acordo com o jornal La Nación, Débora Cardozo, foi internada em 2024 por meningite e relatou antes de morrer que havia sido abusada por um enfermeiro no Hospital Rawson, em Córdoba.

Em uma entrevista, o pai da vítima falecida aos 36 anos, contou que ela relatou a violência aos 25 dias da sua internação na UTI. Na ocasião, ela escreveu um bilhete para o marido dizendo: “Ele vai me estuprar hoje à noite ”.

A acusação de Débora levou o pai a se envolver e tornar público o caso da filha, mas isso não impediu que os estupros cessassem.

“Antes de morrer, Débora me contou que uma enfermeira do Rawson a estuprou três vezes. Ela foi entubada. E com sinais e rabiscos, ela escreveu a palavra ‘estupro ‘. Ela repetiu isso para mim três vezes em três visitas consecutivas”. Quando eu estava indo embora, vi minha filha com uma cara de pânico. Ela não soltava minha mão; ela não queria que eu fosse embora. Eu estava com medo porque me sentia totalmente impotente. Tinha medo de que a deixassem morrer. Uma semana depois, ela contou a mesma coisa para a irmã, e no dia seguinte registramos um boletim de ocorrência”, relembrou em meio às lágrimas.

O pai apontou que os últimos dias da vida da filha foram terríveis e que eles tinham medo que o hospital apagasse as evidências do crime ou deixasse a vítima morrer.

Dois meses após sua morte, em meados do ano passado, seu filho de seis anos também morreu de choque séptico.

“Ele [o menino] caiu em profunda depressão. Ele nos disse que queria morrer para ficar com a mãe”, disse seu avô, cuja família está devastada.

Mais um caso de estupro dentro de hospitais argentinos

Este ano, a morte de uma mãe também gerou uma onda de indignação e uma investigação sobre a possível má prática médica de um hospital argentino e outra de abuso sexual por um dos profissionais que a atenderam.

Evelyn Daiana Carrera, de 35 anos, faleceu após passar várias semanas internada no Hospital Central de Mendoza, na Argentina, devido a complicações de uma cirurgia.

Incapaz de falar, Evelyn escreveu no guardanapo: “Me estupram, me estupram”, quando sua mãe a visitou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O desespero tomou conta da família, que imediatamente questionou a jovem. Ela então escreveu uma mensagem que insinuava que um enfermeiro seria o responsável pelo abuso, afirmando que o ataque ocorreu seis dias antes.

O caso é investigado e a família de Evelyn afirma que o hospital a deixou morrer para abafar as denúncias.