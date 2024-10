Homem de 32 anos é mantido como refém e agredido com soco durante roubo no interior de São Paulo

Na manhã da última terça-feira, dia 22 de outubro, um homem, de 32 anos, foi mantido refém e agredido durante uma tentativa de assalto, em Votorantim, município no interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações do portal G1, o homem contou à polícia que foi abordado por três criminosos encapuzados, que o colocaram dentro de um carro e o mantiveram como refém.

Conforme as autoridades, um dos suspeitos estava com uma arma e outro tinha uma faca. Ainda de acordo com a corporação, a vítima disse que foi vendada durante a ação dos criminosos. Ela também alegou que foi agredida com socos e ameaçada de morte.

Os três criminosos ainda exigiram que o homem desbloqueasse os aplicativos do banco no aparelho celular. Eles conseguiram realizar uma transferência no valor de R$ 630.

A vítima foi deixada na estrada rural Maria Doloros Piaia Lorato, em Sorocaba (SP), e socorrida por um motorista que passou pela região. O caso está sendo investigado e foi registrado como roubo qualificado, na Delegacia da Polícia Civil de Votorantim.