Homem é preso suspeito de tentar matar a ex-mulher com golpes de facão

Uma mulher de 34 anos, que possuía medida protetiva concedida pela Justiça, foi vítima de uma tentativa de feminicídio nesta segunda-feira (14), na cidade de Itaquirai (MS)

Como detalhado pelo site G1, o suspeito do crime é o ex-marido da vítima, de 56 anos.

A mulher foi surpreendida quando saía para trabalhar, em frente à residência da vítima, junto do atual namorado, que teve ferimentos leves no meio do ataque.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi atingida com golpes de facão na altura do pescoço e rosto.

Devido a gravidade dos ferimentos, a mulher precisou ser encaminhada para um hospital na cidade.

Segundo o boletim médico, o quadro de saúde da mulher é grave.

Ainda de acordo com as informações, a polícia foi acionada e o homem foi localizado e preso na casa de um familiar, horas após o crime.

