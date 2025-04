Pit bull avança e mata bebê de 3 meses na casa da cuidadora

Um cachorro da raça pitbull matou um bebê de três meses, na tarde desta segunda-feira (14), dentro de uma casa no município de São Lourenço da Mata, em Pernambuco.

Como detalhado pelo site Leia Já, a criança estava pela primeira vez com a cuidadora que mora no local. A mãe tinha conseguido um emprego.

A mulher acionou o Corpo de Bombeiros para prestar socorro ao bebê, que apresentava diversos ferimentos espalhados pelo corpo.

Informações dão conta que o pitbull estava no quintal da residência, mas conseguiu acessar a casa e correu em direção da vítima.

Outra criança que estava na casa da cuidadora tentou tirar o cachorro de cima do bebê e chegou a sofrer uma lesão na mão.

Segundo informações, a cuidadora prestou depoimento e foi liberada em seguida. O caso seguirá em investigação.

Pit-bull ataca e mata dona dentro de casa e é morto a pauladas por vizinhos

Em outro caso chocante, uma mulher, de 31 anos, foi atacada e morta pelo próprio cão da raça pit-bull, no final de semana.

Como detalhado pelo site O Popular, o caso ocorreu no Parque Estrela Dalva, na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

A vítima foi morta pelo cão dentro da própria casa, e não teve como reagir.

Vizinhos ouviram os gritos da vítima e correram para ajudar, mas a mulher não resistiu às dentadas fatais sofridas.

Raivoso, o animal tentou atacar outras pessoas, e foi morto por populares.

Ainda de acordo com as informações, equipes da Polícia Militar, Samu e Bombeiros foram deslocadas ao local.

