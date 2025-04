Menina de 8 anos é morta pelo pai em crime com motivo banal; irmão gêmeo foi resgatado

Uma menina de 8 anos foi morta pelo próprio pai em um crime com motivo banal no município de Cariacica, no Espírito Santo.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Maracaju Speed, na noite de sexta-feira (11), a criança foi espancada até a morte pelo pai, Welington Caio Silva Nogueira, de 28 anos, por não ter feito o dever de casa.

O genitor confessou que agrediu a filha com socos e pauladas por ela ter recebido reclamação da escola. A vítima, Ana Victória Silva dos Santos, tinha um irmão gêmeo que foi resgatado pelo Conselho Tutelar e levado para um abrigo.

A menina chegou a ser levada desacordada ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos causados pelas agressões.

No boletim de ocorrência foi apontado que as agressões eram contínuas nos dias anteriores a morte, com golpes principalmente na cabeça e nas costelas. A madrasta, que estava no local e viu as agressões, foi ouvida e liberada.

O pai foi preso em flagrante por homicídio qualificado e a Polícia Civil do Espírito Santo continuará as investigações.

Leia mais:

ANÚNCIO

Clavícula quebrada e nervos arrebentados: Médicas são investigadas por morte de bebê após parto

Vídeo mostra policiais arrastando jovem que denunciou estupro para viatura

Estudantes de medicina que zombaram de jovem que morreu após transplante se retratam novamente

Mãe flagra companheiro abusando da filha e planeja crime chocante