Homem de 38 anos é preso suspeito de assediar duas funcionárias da prefeitura em Pilar do Sul, SP

No começo da tarde da última terça-feira, dia 22 de outubro, um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de assediar duas funcionárias da prefeitura, em Pilar do Sul, município do estado de São Paulo, situado na Região Metropolitana de Sorocaba.

De acordo com o portal G1, consta no Boletim de Ocorrência (BO) que uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por volta de 12h para atender um caso de importunação sexual na Prefeitura de Pilar do Sul.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, teria ofendido duas funcionárias da sede do poder executivo do município dizendo frases como “se eu fosse mais novo eu te pegava”.

Ainda conforme o documento policial, quando os guardas chegaram ao local, abordaram o homem que estava visivelmente alterado e ainda ofendeu os agentes, chamando-os de “lixo” e “guardas de b*sta”.

O suspeito disse à polícia que estava na prefeitura para pedir ajuda. De acordo com ele, estava com o braço quebrado e precisava realizar uma cirurgia. Contudo, o homem foi detido e encaminhado para a delegacia.

As duas vítimas também foram à unidade policial para o registro do boletim de ocorrência. O delegado ratificou a voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado ao Plantão Policial de Sorocaba (SP).