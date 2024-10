Homem de 45 anos é morto suspeito de reagir a uma abordagem policial no interior de São Paulo

Na madrugada desta terça-feira, 22 de outubro, um homem, de 45 anos, foi morto suspeito de reagir a uma abordagem policial, em Bauru, município do interior de São Paulo.

Segundo o portal G1, consta no Boletim de Ocorrência (BO) que os policiais militares realizavam um patrulhamento por volta de 4h, no bairro Jardim Panorama, na Av. Nações Unidas, quando abordaram o suspeito e um outro homem.

Ainda de acordo com o documento policial, quando os agentes confirmaram que o suspeito, identificado como George Brito, era procurado pela Justiça, ele teria empurrado um dos policiais, que caiu no chão e bateu a cabeça, e teria pegado a arma dele.

Para se proteger, e proteger também o colega que estava caído no chão, um outro policial atirou no homem, que morreu no local. Conforme o registro policial, a morte foi confirmada após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O corpo de George Brito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru (SP). A perícia foi ao local e constatou que a arma do policial que caiu no chão não havia sido disparada.

Os envolvidos prestaram depoimentos e a ocorrência foi registrada na delegacia como resistência, lesão corporal e homicídio. O caso será investigado para Polícia Civil.