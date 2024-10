Jovem de 26 anos é morta a pedradas por dois homens após suspeita de HIV no interior de SP; entenda o caso

Na madrugada da última segunda-feira, dia 21 de outubro, uma jovem, de 26 anos, foi morta a pedradas por dois homens em um canavial, em Lins, município do interior de São Paulo, localizado na região centro-oeste do estado.

Conforme o portal G1, a Polícia Civil informou que os homens, de 24 e 27 anos, se relacionaram com a vítima em momentos diferentes e ouviram comentários de que ela tinha o vírus HIV.

Indignados com a situação, eles então decidiram perguntar para a mulher sobre tal informação, solicitando que ela realizasse o exame, ainda de acordo com a polícia.

Para isso, uma outra conhecida da vítima, de 39 anos, a levou até o canavial, onde os dois homens estavam e queriam coagi-la a realizar o teste.

Segundo a versão apresentada à Polícia Civil, no meio da discussão, os homens “perderam a cabeça” quando a vítima disse que não faria o exame e a agrediram com uma pedra no rosto.

A mulher foi encontrada já sem vida em uma estrada de terra próxima ao canavial. Após diligências da Polícia Civil, o trio foi localizado e preso em flagrante por feminicídio. Eles aguardam audiência de custódia na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins (SP).