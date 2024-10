Homem de 29 anos é preso suspeito de invadir casa de mulher e tentar estuprá-la em Mendonça, SP

Na madrugada do último sábado, dia 19 de outubro, um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de invadir a casa de uma mulher e tentar estuprá-la, em Mendonça, município do estado de São Paulo.

ANÚNCIO

Conforme informações do portal G1, consta no boletim de ocorrência que a vítima, de 41 anos, disse que estava dormindo em casa quando escutou um barulho estranho e se deparou com um homem que havia invadido o imóvel.

Leia também:

Cão Joca: Justiça de São Paulo decide arquivar inquérito que investigava a morte do animal

Motorista embriagado é preso após atropelar e matar homem em charrete no interior de São Paulo

De acordo com o documento policial, o homem, que estava armado com uma faca e uma tesoura, arrastou a mulher pelos cômodos da casa. Ela tentou ligar para a polícia, porém o suspeito tomou o aparelho celular de suas mãos e a ameaçou.

Os vizinhos da vítima ouviram os gritos e acionaram a polícia. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Já a mulher, foi levada para o médico com alguns ferimentos e passa bem.