Cão Joca: Justiça de São Paulo decide arquivar inquérito que investigava a morte do animal

Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, a Justiça de São Paulo decidiu arquivar o inquérito que investigava a morte de Joca, golden retriever de 5 anos que morreu em abril deste ano no serviço de transporte da Gol.

ANÚNCIO

O pedido do arquivamento do caso foi do Ministério Público do estado (MP-SP), que alegou que não há elementos suficientes para o oferecimento de denúncia de maus-tratos.

De acordo com informações do G1, na decisão, o juiz do caso, Gilberto Azevedo de Moraes Costa, argumentou que “não houve intenção de maltratar o cão Joca. Se vê nos autos uma sucessão de condutas culposas, advindas de negligência e imprudência, praticadas por funcionários da companhia. Ainda, não há elementos aptos a demonstrar a ocorrência de maus-tratos e sofrimento do cão Joca em razão desta circunstância. Os funcionários que tiveram contato com Joca após sua chegada em Fortaleza noticiaram que ele estava bem e calmo, sem aparente situação de estresse”.

Ainda conforme o portal, a Gol disse em nota que “contribuiu com a apuração dos fatos junto às autoridades competentes e respeita a decisão judicial”. Já a defesa de João Fantazzini, tutor de Joca, disse que recorrerá da decisão.

Relembre o caso

Joca morreu durante uma falha no transporte aéreo da Gollog, empresa da companhia aérea Gol. O animal deveria ter sido levado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para Sinop, no Mato Grosso.

No entanto, ele foi colocado em um avião que embarcou para Fortaleza (CE). E, o trajeto que seria de até 2he 30min, durou cerca de 8 horas. Joca chegou vivo em Fortaleza e foi despachado de volta a Guarulhos, onde a morte foi constatada.

Segundo o laudo da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), a causa da morte do pet foi choque cardiogênico, uma ineficiência do coração em bombear o sangue para os órgãos.