Jovem brutalmente espancado tem nariz e costelas quebrados, e família acredita que motivo seja homofobia

Após quase uma semana internado, recebeu alta o jovem José Matheus, de 30 anos, que foi brutalmente espancado na cidade de Urutaí, em Goiás.

Segundo informações do G1, o irmão da vítima relatou que José teve o nariz e a costela quebrados.

Além disso, ele sofreu um coágulo de sangue na cabeça e lesões nas partes íntimas.

A família acredita que a motivação do crime tenha sido homofobia, já que os suspeitos gravaram em vídeo o momento da agressão.

“Ele gosta de mexer com os moleques, com os ‘viados’”, diz um dos agressores enquanto a vítima está caída no chão, com vários ferimentos.

O irmão contou ainda que José Matheus está muito machucado e inchado, mas segue em recuperação em casa.

A agressão aconteceu no dia 31 de março, e o caso segue sob investigação.

Ainda de acordo com as informações, no entanto, até o momento, o crime ainda não foi enquadrado como homofobia pela PC.

Com informações do site G1