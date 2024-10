Motorista embriagado é preso após atropelar e matar homem em charrete no interior de São Paulo

Na noite da última quarta-feira, dia 16 de outubro, a Polícia Militar (PM) prendeu um motorista, que não teve a identidade divulgada, suspeito de atropelar e matar um homem que conduzia uma charrete, em Sorocaba, município no interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações do portal G1, consta no boletim de ocorrência que o suspeito estava embriagado e que dirigia seu carro em alta velocidade, na Avenida Doutor Ulysses Guimarães, quando atingiu a vítima.

O motorista estava armado, apresentou um certificado vencido desde 2019 e, de acordo com a polícia, ele também não possui autorização para portar ou possuir arma de fogo.

Na delegacia, o homem se apresentou como Guarda Civil Municipal (GCM) do município de Cerquilho, também em São Paulo, contudo, os agentes da polícia verificaram que ele foi demitido há quatro anos.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para o Plantão Policial de Sorocaba. O caso foi registrado como homicídio, embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo, usurpação de função pública e fraude processual.

Uma equipe da zoonoses também esteve no local do acidente. Lá, constataram que, por causa das lesões, o cavalo atingido pelo carro precisará ser sacrificado.