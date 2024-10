Homem com deficiência visual é roubado e agredido por criminosos no interior de São Paulo

Um homem com deficiência visual, que não teve a identidade divulgada, foi abordado, roubado e agredido por bandidos enquanto andava pelas ruas de Sorocaba, município situado no interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações da Band, a vítima chegou a tentar se desvencilhar dos criminosos, mas foi agredida e teve seus pertences levados. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Os ladrões chegam, oferecem ajuda e passam a caminhar com o rapaz. Pouco tempo depois, eles então anunciaram o assalto. Após o ataque, a vítima ficou completamente desnorteada e gritou por ajuda.

Por sorte, um morador da região presenciou a cena e tentou correr atrás dos criminosos, mas eles conseguiram fugir. A testemunha chegou a ajudar o homem a encontrar a bengala e seguir o caminho até em casa. Policiais chegaram a fazer buscas na região, mas ninguém foi preso.

