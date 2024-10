Homem é preso suspeito de tentar estuprar criança de 6 anos e mantê-la em cárcere privado em SP

Na tarde do último sábado, dia 12 de outubro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso suspeito de tentar estuprar uma criança de apenas 6 anos e mantê-la em cárcere privado, em Ibirá, município do estado de São Paulo.

De acordo com o portal G1, consta no Boletim de Ocorrência (BO) que o homem foi contido por moradores da cidade enquanto tentava abusar da menina.

Quando a Polícia Militar chegou no local, havia aproximadamente 10 pessoas que xingavam o suspeito. Em seguida, ele foi detido e, ao ser questionado pelos agentes, negou a prática do crime.

Contudo, duas testemunhas revelaram que viram o momento em que o homem agarrou a criança à força e tentou levá-la para dentro da casa dele. Ainda conforme os relatos, o suspeito estava com uma faca.

A arma foi localizada dentro do imóvel. Uma das testemunhas também informou ter sido ameaçada pelo suspeito. No momento do crime, havia muitos menores de idade nas ruas por conta do Dia das Crianças, de acordo com o documento policial.

O padrasto da vítima, que também não teve a identidade revelada, foi comunicado sobre os fatos. Ao chegar ao local, ele disse que a criança está com outros familiares e que ficou psicologicamente abalada após o ocorrido.

O suspeito foi levado para o plantão policial do município de Cedral (SP) e preso em flagrante. Na sequência, ele foi conduzido à cadeia pública de Catanduva (SP).

Os familiares da menina foram ouvidos e a faca encontrada na casa do homem foi apreendida. Ele vai responder pelos crimes de tentativa de estupro de vulnerável, tentativa de sequestro, cárcere e ameaça.